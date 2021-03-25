H&M去年10月稱將會拒用新疆產品或原材料的新聞被翻炒，引起中國網民口水戰，市場追捧海外品牌的中國替代廠商，新疆棉概念股炒上，李寧（2331）半日升9.75%，報49.55元；安踏（2020）升7.78%，報120.6元；特步（1368）升4.54%，報4.61元。

安踏表示，未來將繼續採購和使用中國棉，並會退出BCI。此外，有中國網民貼圖指李寧一直在產品掛牌上標示使用新疆棉， 「#李寧把新疆棉寫在標籤上」登上微博熱搜。

另外，無印良品中國總部指出，公司並沒有抵制新疆棉，並在使用新疆棉，公司亦會從中國、印度、土耳其等地採購優質棉花。該企強調，目前無印良品官網上仍有大量新疆棉產品在售。

中國名人亦紛紛割席，籃球運動員周琦在微博發文支持中國棉花，並向球迷表示會脫下Nike球鞋；前韓國女團f（x）隊長宋茜（Victoria）及中國男演員黃軒的工作室亦表明與H&M已無合作。譚松韻亦宣佈終止與NIKE合作。

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