【本報訊】東亞銀行（023）去年完成策略檢討後，昨與友邦（1299）公佈達成出售東亞人壽全數股權，以及訂立為期15年覆蓋該行中港及澳門（如適用）客戶的銀保分銷框架協議，總作價為50.7億元（約6.5億美元），東亞披露出售壽險獲利10億元，遠較五年前大新金融（440）出售大新人壽予泰禾集團獲利約40億元少。交易仍需監管機構批核，友邦預期收購可於今年底完成。

證券界：買方「着數爆」

去年底東亞人壽賬面值為25.71億元，稅後利潤4.17億元。綜合兩位分析員指，因公告列明利潤計算，包含來自相關壽險業務按市價計算價值變動，加上東亞未透露總作價有否從友邦獲得銀保分銷預付收費等，兩項可能影響成本價的變數，故從獲利10億元推算，是次東亞出售壽險市賬率，僅介乎1.25至1.4倍，是近年作價偏低的一宗交易。

證券界形容，可說是買方「着數爆」，但亦反映買家不踴躍利淡環境下，東亞總算釋放資產提升核心資本。東亞昨收報16.7元，跌1.77%。

出售所得用途，東亞稱「部份所得款項將付予股東」及支付未來業務發展。有分析員估計，以總作價50.7億元計，交易可提升東亞普通股權一級資本比率約50至80點子（去年底為16.5%），若10億元盡派股息，每股可派約0.34元。

被問及交易市賬率是否以總作價50.7億元，除以壽險賬面值得出約1.95倍水平，友邦保險區域首席執行官陳榮聲表示，「我哋唔係咁睇book value（賬面值）」，強調最大價值是友邦獲得東亞中港長達15年的獨家銀保分銷渠道。