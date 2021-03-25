恒大汽車（708）截至去年收入錄得154.8億元人幣，按年升1.75倍；虧損擴大至73.95億元人幣。

稱擁有有3,500多名新能源汽車科研人員的恒大健康指，邁入2021年再獲重大突破。2月恒馳在呼倫貝爾牙克石進行為期三週的冬季標定測試，全面檢驗恒馳在極寒環境下的可靠性、安全性、穩定性和舒適性；恒馳7、恒馳8、恒馳9三款全新車型「震撼登場」。

3月集團聯手騰訊成立合資公司，共同開發世界領先且擁有自主知識產權的車載智能操作系統；並首次對外公佈在智能網聯領域的前瞻佈局和系列創新成果，發佈H -Smart OS恒馳智能網聯系統。

集團稱，將全力推進九款恒馳的量產工作，繼續致力於新能源汽車技術的創新與應用、產品研發，同時加推更多車型以豐富產品綫，助力智能製造水平提升。

恒大汽車在業績公佈前收報56.55元，跌1.6%。

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