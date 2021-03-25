業績

●農夫山泉（9633）去年賺52.77億元（人民幣，下同），按年升6.6%，每股基本盈利0.48元，派末期息0.17元。該公司去年收入228.8億元，按年跌4.7%，主要因2020年上半年新冠疫情 及7月中國多個省份水災，影響部分零售網點的產品運輸和產品銷售；消費者出行意願降低，及在公共場所實施佩戴口罩的措施，抑制了即飲產品的銷售。

●美圖（1357）去年蝕4,097萬元（人民幣，下同），按年收窄近90%；持續經營業務的經調整利潤6,090萬元，為上市以來首次錄盈利，虧轉盈是由於公司聚焦戰略推動收入及毛利雙增長所致；每股虧損0.01元；不派末期息。

美圖去年收入11.94億元，按年增長22.1%，但主要收入來源的在線廣告，收入按年跌9.5%。由於APP遭印度政府封殺，期內月活躍用戶總數按年跌7.6%，於去年12月達2.61億人次。不過內地的月活躍用戶其實亦下跌6.1%。美圖指，由於印度地區貢獻的收入歷來較少，對公司的財務影響微小，將藉此機會迅速調整海外戰略，推動高價值用戶增長而非普通用戶增長，及更關注具有變現潛力的國家。

●中石油（857）去年賺190.06億元（人民幣，下同），按年跌58.4%，基本每股收益0.1元，派末期息0.08742元。期內收入1.93萬億元，按年跌23.2%，主要由於集團大部分油氣產品銷售量減少、價格大幅下降；經營利潤759.37億元，按年下降37.6%。

中石油預計，今年全球石油市場供需寬鬆局面有所緩解，國際油價企穩回升，預計將保持在中低範圍運行，目標原油產量為9.235億桶，可銷售天然氣產量為4.354萬億立方英尺，油氣當量合計為16.49億桶。在勘探與生產業務方面，集團將加強風險勘探，主攻海相碳酸鹽岩、前陸 沖斷帶、岩性地層、頁岩油氣、新區、海域等六大領域方向，將大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略，注重數碼化轉型和智慧化發展。

另外，中石油表示，段良偉由於工作調整，已辭去公司總裁職務，並調任為非執行董事，由黄永章接任，今日起（25日）起生效。

●中海油（883）去年賺249.6億元（人民幣，下同），按年跌59.1%，每股盈利0.56元，派末期息0.25港元。期內，該公司收入1553.7億元，按年29.2%，桶油主要成本降至26.34美元，桶油作業費用6.9美元，均創十年來新低。

●太興集團（6811）去年賺1.19億元，按年升54.8%，每股盈利0.1189元，派末期息0.0642元，全年派息比率約65%。期內，太興業務遭疫情打擊，收入按年跌14%，錄28億元，獲香港政府保就業計劃補貼1.58億元及政府防疫抗疫基金4,200萬元。

2020年太與有213間餐廳，比上年多8間，其中「敏華冰廳」為高增長品牌，去年收益大幅增加64.7%，成為公司第二大收益來源，佔總收益17.6%；整體毛利率減少0.7個百份點至70.6%。

其他

●太古（019）宣佈，旗下太古基金將額外撥款1.5億元，資助其「信望未來」計劃約30項社區項目，進一步推動太古基金在教育、海洋保育和藝術發展方面的慈善工作。集團自去年初展開該計劃，支持多項與抗疫相關的本地項目，為弱勢社群提供及時支援，已惠及超過31萬人。

太古主席施銘倫表示，在過去150年間，太古在香港經歷跌宕起伏的經濟周期和變遷，一直以堅韌的精神面對，但無論環境順逆，我們一直堅持進行長期投資，並履行良好企業公民責任。香港一直為太古帶來無限發展機遇，這次捐款亦體現集團對香港的長期承諾。

是次資助項目包括香港仁人家園、太古飛躍翱翔工作體驗計劃、守護海洋及管弦樂精英訓練計劃等。

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