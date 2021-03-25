隔晚科技股經歷大跌市後，截至19:30，美股納指100期貨稍稍反彈0.1%，標指及道指期貨則由升轉跌不足0.1%。

有份抵制新疆棉的品牌之一Nike（NKE）股價受壓，於美股盤前時段下跌4.3%至127.5美元，翻查資料顯示，Nike大中華地區收入佔17.6%或66.8億美元。

昨晚遭血洗的中概股表現各異，百度（BIDU）最新再跌1.5%至235.5美元；唯品會（VIPS）反彈3%至36.9美元﹔騰訊音樂（TME）彈5%至24.36美元。

花旗指隔晚中概科技股慘拋售，對投資者是一個買貨時機，特別是在美港兩邊上市的公司。花旗分析員Alicia Yap認為美國證監會（SEC）聲明不是新事物，不相估會構成加速將不合會計審核標準的中概股除牌。

特別指出美團及騰訊提供具吸引力的入場位，因為其基本面仍然保持強勁，加上有北水持續流入港股。

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