富豪．山峯自2月起錄11宗成交，套現逾6.2億元。
豪宅新盤交投熾熱，由百利保集團（617）及富豪酒店集團（078）發展的沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯今日透過招標形式售出一個分層戶，單位位於7座2樓B室，實用面積1,623方呎，四房雙套房間隔，成交價3,359.6萬元，包括一個住宅車位，呎價2.07萬元，成交價長720日。
百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯自2月下旬起迄今暫錄11宗成交，套現超過6.2億元。
愉景灣意堤連沽4伙 吸金逾6,000萬元
由香港興業（480）發展的愉景灣意堤今日連沽4伙分層單位。單位全位於5座，8至10樓的3伙A室，實用面積1,066方呎，屬三房套房間隔，成交價1,705.6萬元至1,758.9萬元，呎價1.6萬至1.65萬元。另一伙是同座11樓B室，實用面積551方呎，一房間隔，成交價824.8萬元，呎價14,969元。
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