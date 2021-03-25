豪宅新盤交投熾熱，由百利保集團（617）及富豪酒店集團（078）發展的沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯今日透過招標形式售出一個分層戶，單位位於7座2樓B室，實用面積1,623方呎，四房雙套房間隔，成交價3,359.6萬元，包括一個住宅車位，呎價2.07萬元，成交價長720日。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯自2月下旬起迄今暫錄11宗成交，套現超過6.2億元。

愉景灣意堤連沽4伙 吸金逾6,000萬元

由香港興業（480）發展的愉景灣意堤今日連沽4伙分層單位。單位全位於5座，8至10樓的3伙A室，實用面積1,066方呎，屬三房套房間隔，成交價1,705.6萬元至1,758.9萬元，呎價1.6萬至1.65萬元。另一伙是同座11樓B室，實用面積551方呎，一房間隔，成交價824.8萬元，呎價14,969元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！