豪宅有價有市，不少投資者及機構擬重建物業作相關發展。由嶺南教育機構旗下位於東半山的嶺南小學及嶺南幼稚園，今年初向城規會申請重建為兩幢低密度住宅；機構最新委託代理標售上述項目，並於下月15日截標。

世邦魏理仕最新透露，東半山司徒拔道15號及東山臺7號物業，即嶺南教育機構旗下之嶺南小學及嶺南幼稚園校舍，地盤面積約17,277方呎。據早前城規會文件，項目計劃重建作兩幢樓高4層及5層的住宅大廈，合共提供14伙單位；以地積比率2.01倍計，總樓面面積約34,811平方呎，即平均每伙面積約2,487方呎。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事楊偉禮指，上述項目毗鄰多個豪宅新盤，包括由九倉、南豐等發展、有「亞洲樓王」之稱的山頂Mount Nicholson，以及新地（016）司徒拔道18號豪宅Central Peak，相信項目將備受本地及內地發展商青睞。

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