工商物業買賣轉趨活躍，不少投資者趁機沽貨套現。華懋集團行政總裁蔡宏興最新以1,470萬元，沽出灣仔商廈單位，一個月內套現2,600萬元。

據土地註冊處資料，灣仔駱克道385號裕安商業廈大廈6樓A及B室，面積約1,430方呎，新近以1,470萬元轉手，呎價約10,280元。原業主蔡宏興於2015年9月，以1,170萬元購入上址，賬面獲利300萬元，物業5年間升值26%。

事實上，蔡宏興近期亦密密沽售物業套現，包括本月初以1,130萬元售出灣仔「明星盤」囍匯一房單位，當時持貨逾7年，賬面獲利233萬元或近三成。換言之，蔡氏一個月內已於市場上連環套現2,600萬元。

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