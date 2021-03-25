長榮海運旗下長賜輪（EVER GIVEN）於蘇彝士運河擱淺，引發海運大擠塞，有傳媒引述埃及媒體，指貨輪已被移至岸邊，運河有望即將復航。此外有保險業消息人士表示，船東和保險公司將面臨數百萬美元的索賠。

20萬噸級貨櫃輪長賜輪擱淺後，據知運河管理局調整船舶行駛方式，貨輪雙向通過原本單向的航道，令航程較原本長。《彭博》指目前管理蘇伊士運河的埃及官員，也全都守在運河待命，指揮救援行動。此外，還有埃及網民Twitter圖片顯示，有剷泥機及多艘拖船在貨輪旁邊待命。

稍早前船公司向荷蘭疏浚公司Boskalis求救，獲派遣約10名專家救援，但研判後料或需花數天甚至數周，才有機會救援成功，要取決於船卡的深度，以及如何減輕重量等計算工作。

於今早6時30分時，長賜輪的航運管理公司Bernhard Schulte Shipmanagement證實，貨輪仍擱淺，並進行持續排淤、嘗試浮力等工作，船上25名船員都沒有受傷或立即危險。

長賜號船身長400公尺、寬59公尺、重達22萬噸，最多可容納20388個20呎標準貨櫃（TEU），是當今營運中最大貨櫃輪之一。它現在載有數百個貨櫃，從中國出發預計前往鹿特丹，為台灣長榮所有，註冊地巴拿馬。

蘇彝士運河全長190公里，深24公尺，寬205公尺，連接地中海與紅海以及通往亞洲的運輸路線，是全球最繁忙水道之一，屬接通歐、亞、非三塊大陸的水道隘口，在運河建成前，船隻來往印度洋及地中海時，需繞行整個非洲南站。《彭博》報道提及，運河對於從石油到液化天然氣的運輸至關重要。

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