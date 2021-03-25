佳兆業（1638）公佈，將向大股東郭英成收購北京房地產項目，收購總代價130億元（約155.2億港元），同時建議進行「七供一」集資，預料已發行預期股總數將增加不超過50%，認購價將參考市場價格釐定，料攤薄影響將低於25%。

公司管理層於業績會上表示，是次供股符合集團利益，可提升整體股本，改善「三條紅線」指標，符合降負債策略，集資所得部分用作收購項目，另用於日常營運，有信心以更優秀業績回饋股東。他又提到，該項目為已落成的優質資產，可立刻帶來穩定現金流及收入，現時沒賣的公寓出租率為95%，而集團現於上海、廣州及深圳有同類商住資產，是次收購可完成四個一線城市的資產佈局。

是次收購的北京朝陽耀輝國際城項目由大股東郭英成持有，將由集團內部資源及金融機構可能提供的貸款撥付，項目涵蓋約2.68萬平方米的建設用地面積，以及約20.1平方米的總建築面積，包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。

啟德項目料明年4月推售

佳兆業同時公布去年業績，股東應佔年度溢利錄54.47億元（人民幣．下同），按年增加18.6%，每股基本盈利0.891元，派末期息12港仙。主席郭英成表示，今年可售貨值約2,000億元，按去化率約60至65%，今年銷售目標為1300億元，並預期利潤可進一步優化，於大灣區及長三角地區錄得更有規模的增長。他又指，除了地產業務外，集團將圍繞地產產業鏈多元發展，目前已透過城市更新發展了不少產業，其中文體業務將分拆上市，另投資醫療、教育及科技等業務。

中央為內房融資設立「三條紅線」，佳兆業目前剩一道紅線未能達標，剔除預收款後的資產負債率為70.3%，略高過規定的不超過70%，至於淨資產負債比率下降至97.9%，現金短債比增加至1.56倍，集團預期，今年底三項指標將全部達標。

期內，集團錄得收入557.7億元，按年多16.1%；毛利增加15%至約159.07億元，毛利率則維持於28.5%。去年，集團合約銷售增加21.3%至1,069億元。

截至去年底止，集團全國51個個城市擁有217個房地產項目，土地儲備約2,880萬平方米，其中大灣區土地儲備約1,590萬平方米，佔本集團整體土地儲備的55%。其中集團於香港有4個項目，其中於去年11月入股高銀金融（530）出售的啟德地皮，建築面積51.5萬方呎，貨值為150億港元，預計呎價2.9萬港元，計劃明年4月推售。

佳兆業今日跌1.25%，報3.94元。

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