獨立研究機構中國褐皮書國際（China Beige Book International）調查顯示，中國服務業在今年首季僅略有改善，顯示消費仍然疲弱，進行借貸的服務企業較3個月前少。

中國褐皮書國際的首席經濟學家Derek Scissors表示，雖然經濟反彈主要動力來自零售業，但服務業並未見更廣泛的經濟反彈趨勢，他認為如果沒有更強勁的服務業，消費根本無法帶動經濟復蘇。

調查在今年1至3月期間，訪問了4,104家企業，針對經濟復蘇顯示出與中國官方不同的數據。官方公佈的數據指，與去年同期相比，今年頭兩個月的零售額大增了34%，但中國褐皮書的的採購經理調查顯示，服務業成長受壓因農曆年期間的出行限制。

房地產是另一調查發現表現疲弱的行業，企業報告收入和利潤較上一季度下降，這因當局加強監管金融行業有關；另外國企的借貸活動亦因去槓桿的政策，而降至近10年最低水平，首季度只有13%國企借款，較去年第4季22%低，而民企首季有24%借款，此前季度為21%。

中國褐皮書國際的董事總經理Shehzad Qazi認為，最具優勢領域的國企減少資源是好事，但這趨勢需要持之以恆才真正成功去槓桿。

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