AEON母企永旺（984）去年收到保就業計劃補助1.34億元，令虧損收窄80.5%至蝕3,024萬元，維持派末期息5仙。永旺表示，香港零售前景仍嚴峻，今年將繼續推出優惠推廣。

永旺採購部及物流部董事久永晋也表示，在政府放寬限聚令後，首季食品、服裝銷售情況好轉，對於今年政府將派發5,000元電子消費券，他稱由於永旺從事百貨業務，會視乎實際消費情況為商品作出調整。

續推優惠吸客

永旺董事總經理中川伊正就指，考慮到香港經濟仍然嚴峻，顧客消費轉趨保守，今年會推出更多優惠價格、安全、以及自家品牌的商品予顧客，同時會因應季節推出商品及促銷。

中川又稱，今年初推出了跨境網上銷售，主要是顧客受歡迎的商品，目前反應良好，日後會推出更多商品銷售。至於每年會有10至20間店鋪租約更新，他指，與繼續跟業主溝通，部份獲得積極回應。

香港超市銷售增長跑贏市場

期內收入按年增加近4.9%至99.6億元，當中香港收入增長15.5%至48.9億元，分部業績扭虧賺6,231萬元，主要是銷售增長、推行有效的業務計劃及獲得政府資助所致。因應顧客消費習慣大幅轉變，該公司從日本、東南亞、中國等國家搜購市民所需的用品，超級市場業務銷售增長高過香港市場增長的10%至20%。

至於中國收入下跌3.6%至50.7億元，分部虧損收窄9.4%至蝕7,297萬元，去年上半年在疫情下，為防控措施未能外出的顧客加強網上超市的服務，於下半年隨疫情逐漸受控，到訪店舖顧客數目回升，惟復蘇速度仍較預期緩慢。

期內永旺取得香港保就業計劃1.34億元補助，以及1,271萬元中國市政府資助，如撇除有關金額，稅前虧損則幾乎按年持平。

香港小型專門店目標加開12間

截至去年底，永旺在香港有76間店鋪，今年香港小型專門店數目目標新店數目將不少於去年，料淨增12間以上及翻新3間；而內地去有32間門店，今年目標為開設6間超市及翻新1間。因應開新分店，今年資本支出預算約1.9億元，按年增21%。

永旺展望，疫情將於今年逐漸消退，隨著接種疫苗人數增加，中港消費情緒將會復蘇。該公司展望，將繼續集中實現開店計劃，包括增加「Topvalu」、「HÓME CÓORDY」、「iC innercasual」及「Sakura Kobo」等自家品牌的銷售比重，以提升毛利率；同時亦會引入更多商品，尤其集中於擴大天然及綠色產品。永旺亦指，將繼續為互聯網業務投資，提升數碼技術，及改善客戶關係管理計劃，以增加忠誠顧客的消費，並將後勤支援職能數碼化，以進一步管理開支。

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