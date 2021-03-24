在農曆年前本欄寫過，北水大舉從電動車概念撤走，最大淨流出的是吉利汽車（175），當時股價30蚊，回想當日股市仍火旺，北水在長假前天天流入，但竟然都狂沽車股，所以結論係難有運行。在一個月後的今天，股市氣氛大逆轉，吉利自那天起累跌35%，北水流出變成新常態。

吉利在周二公佈全年業績，盈利倒退32%，遜預期，股價跌近7%，但北水就好淡爭持，上海嗰邊淨沽2.8億元，深圳就買返6.7億元，拉勻淨流入近4億元，相比大市全日淨流出44億，吉利呢4億真係算強力買盤了。

北水湧入吉利，是從去年7月開始，當時滬深共持有6.8億股，佔7%股本，當日股價係12.58元，跟住連買四個月，去到11月中時，已持有約12億股，是12.2%股本，股價累升9成，吉利股價在1月26日見頂，但北水狂沽吉利，是從1月14日開始，自那天起幾乎日日沽，持股由11.3億股，去到農曆年前，只剩下8.78億，那段時間長期在30蚊爭持，粗略計北水走資逾70億元。

農曆年後股市反高潮，北水由買轉沽，乜股都沽，吉利反而冇沽得咁狠，但股價就跌得更快，一個多月跌了34%。將北水拆開滬深來看，青冰發現深圳先於上海發力狂買，由10月中至11月中，共買了2.4億股，持股首次超越上海那邊，股價在1月見頂前，深圳亦行先一步大手減持，反而上海主要在長假後狂沽，應是近期股價急跌的元凶。

青冰唔知點解深圳資金總是早着先鞭，但手影嘅嘢係值得尊重，周二股價急挫，深圳資金反而去撈，說轉勢是言之尚早，咁嘅市況下，睇佢係咪越跌越撈，先觀察後出手吧。

青冰

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