【本報訊】由騰訊（700）作為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技（9959），最快於本周五開始招股，招股價介乎16.28至18.28元，每手500股，入場費9,232.1元。該股發行4.528億股，集資最多82.77億元，預計4月9日上市。

聯易融科技的保薦人是高盛及中金，高盛給予聯易融科技估值介乎71億至103億美元（約554億至803億港元），中金則予其估值約77億至90億美元（約600億至702億港元）。

聯易融科技於2016年成立，騰訊為A輪早期投資者，最新持有聯易融科技18.89%股權，為公司單一最大股東，比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高，其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行（香港），分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融科技採同股不同權架構，A類股份持有人每股擁有10票投票權。

百融雲創傳上限定價

另一方面，路透IFR引述消息指出，獨立AI技術平台百融雲創（6608）將以招股價上限31.8元定價，集資39.38億元，預期3月31日上市。

此外，港交所（388）公佈，俗稱「B站」的內地影片網站嗶哩嗶哩（9626）下周一上市當日，同步推出期貨及期權，並同時納入認可賣空指定證券名單。法興發行6隻認購證，行使價由728.88元至1,088.88元，今年9月至明年1月到期，換股比率500:1。