昨日騰訊（700）及小米（1810）公佈去年業績後，野村發表報告指，騰訊去年第四季收入符預期，盈利稍遜預期1.2個百份點。

野村指由於去年基數較大，料公司今年手遊收入增長將放緩至19%，去年為增長56%。而金融科技及雲收入表現勝預期，認為新一輪重組對騰訊的金融科技業務影響有限。

該行下調騰訊今、明兩年收入預測分別1及2%，將公司目標價由864元調低至780元，維持「買入」評級。

花旗維持小米目標價30元

花旗發表報告指，公司去年第四季收入為705億元人民幣（下同），較該行及市場同業原預期各低5%及6%，毛利率達16.1%勝於預期，主要受益產品組合改善及減低宣傳。

至於公司去年第四季經調整純利達32.04億元，較預期高7%、並高於市場同業原預期10%。該行維持其目標價30元及「買入」評級，指產品銷售渠道擴大及海外業務於今年上半年快速增長，可提升市場情緒。

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