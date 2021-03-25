根據《路透社》報道引述一名外交官指，香港政府去信世界各國政府，要求停止接受BNO申請工作假期簽證。不過，該外交官表示，各國政府將會無視港府指示，而港府對此未有作出回應。

該名外交官指，目前，南韓當局仍未收到港府的信件，匈牙利則表示收到，並會跟香港展開有關工作假期簽證的對話。至於韓國、日本、意大利、紐西蘭則表示會繼續承認BNO，美國、芬蘭及挪威亦有類似工作假期的簽證給予持有BNO人士申請。

美國方面仍未有消息指有否收到港府的信件，但有政府官員表示會繼續承認BNO及接受BNO申請美國簽證。

該名外交官表示，香港政府無權指示世界其他國家承認那種護照簽證的政策，「大部份國家將會無視香港政府的要求。」

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