思捷（330）發佈盈喜，預料去年7月1日至去年12月底止六個月虧損約2.8億元，而截至去年6月底止年度（「19/20財政年度」）虧損約39.92億元，經撤銷合併六間德國附屬公司後，預期總收益將由19/20財政年度的約98.74億元降至該期間的約8.9億元

集團解釋，虧損大幅减少主要因該期間內消除特殊項目的負面影響，19/20財政年度的特殊項目金額約為23.4億元，包括存貨撇銷，使用權資產、商標及商譽的減值虧損，與重組計劃及財產保護訴訟程序的一次性成本。

同時於去年11月30日，由於重組計劃獲批准及落實財產保護訴訟程序而向本集團授出約13.5億元債務寬免，已確認為應佔聯營公司業績。

思捷又指歐洲第三波疫情導致嚴格封鎖措施延長，或對集團產生負面影響，儘管公司電子商務板塊的強勁增長，可能會抵銷部分對本公司零售板塊業績的不良影響，但集團仍然保持謹慎態度。

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