兩位局長打第二針後，在不准拍照的告示之前趁熱鬧自拍，引起譁然。聶德權事後解釋，當日公開採訪容許拍攝，以起帶頭及推廣作用。

直播的確可讓市民了解接種實況，不過是次宣傳的效果卻是弊多於利。普通市民接種疫苗，只有一名護理人員在間格內負責最後核對資料、注射和打印記錄，過程流暢。然而，當天卻用上了兩個人做同樣的工序，實際上節省不了時間，卻予人厚待權貴的觀感。

此外，雖然有了第一針的經驗，不少人尚未懂得穿着合適衣服方便打針。事實上，政府短片亦有提醒市民在等候時要先整理好衣物，以便接種。其中何君堯的表現尤其尷尬，他自行把左手長袖捲起，不過手臂外露的部位過低，護士嘗試雙手把他的衣袖拉高一些，但始終不成功。他於是放下衣袖，索性把恤衫鈕扣全部解開。

護士見狀，連忙站起來打算把膠簾拉上，以保障議員私隱。此時她可能醒起雙手經已消毒，於是稍有猶豫。間格外的工作人員隨即急步過來幫忙，把簾拉至完全遮蔽何議員的位置。

看來是應議員本人的要求，她們旋即又把簾拉開，讓記者繼續攝錄。此刻何議員已解下所有鈕扣，脫去半件恤衫，露出了無袖底衫和左手上半部。護士要再次消毒雙手，才能下針。本來一分鐘的事情，卻用上了三倍以上時間，完全是錯誤示範。

何安達

hoontat@yahoo.com