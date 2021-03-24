今年以來，中電信（728）升27%，中移動（941）升18%，聯通（762）則跌1%，可追落後。

三大國內電訊股，聯通市值最小，為1,343億元。中電信2,201億元，中移動1.067萬億元。

1) 2020年，聯通營收3,038億元人幣，升5%，純利125億元人幣，升10%，業績變化勝同業。中移動去年中期少賺0.5%，預測全年變化輕微；中電信已宣佈去年多賺1.6%。

今年預測多賺14%

去年是5G大規模發展的一年，聯通5G套餐用戶達到7,083萬戶，市場滲透率達23%，高於平均的20%。隨着5G網絡覆蓋率進一步完善，聯通推動5G用戶繼續快速提升，帶動移動業務健康發展。

2) 2021年，聯通盈利預測143億元人幣，增14%，預測PE 7.9倍。中移動預測PE 8.3倍，中電信預測8.1倍，聯通PE較同業的折讓有限。

3) 聯通吸引力勝同業之處，在於PB特別低，2020年預僅0.33倍，過去6年平均為0.67倍。中移動預測PB 0.78倍（6年平均1.32倍），中電信0.49倍（6年平均0.77倍），已屬偏低，聯通比拼之下，更是大折讓得離譜。

4) 股息率比較，最優勝的仍是中移動，今年預測6.6厘，聯通為5.1倍，中電信5倍。三大電訊商財財政非常穩健，股息率不虞走樣。

★聯通現價4.39元，目標PB 0.45倍，可見6元，潛在升幅36%。大行設目標價頗高，摩通睇10.5元，中銀國際睇8.4元。

同場加映：中國三江化工（2198）本周一晚績前最高價4.58元，昨日最低3.6元，收3.62元，較周一高位低21%。三江去年營收83.22億元人幣，跌9%；純利11.23億元人幣，大增105%。公司1月已發盈喜，料多賺1倍。EPS 0.95元人幣，計落PE得3.2倍。小股東最開心的，可能是今次末期息派30港仙，連同中期共派42.5仙，股息率11.7厘。單計今次末期，按年大增10港仙，已相等於股價8.3%。除息後以理論價計，PE更只有2.9倍。

三江過去6年平均PE 5.3倍，打7折見3.7倍，除息後目標價4.63元，現價上車連收股息即4.93元，可博回報潛在升幅36%。

何車