【本報訊】騰訊（700）公佈全年業績，收入按年增長28%至4,820.64億元（人民幣．下同），按非國際財務報告準則計（Non-IFRS）的純利則按年飆約三成至1,227.42億元。騰訊在美國的ADR昨晚平開，報80.93美元，折合較港股高0.8%。安里控股主席兼行政總裁黃偉康認為，騰訊整體業績數據亮麗，惟市場視內地政治因素為計時炸彈，預期騰訊股價短期內難有突破。

截至2020年12月底的年度，騰訊的收入和Non-IFRS純利增長率俱比市場預期高約兩個百分點，按國際財務報告準則計的純利錄更高的增長率，按年升71.3%至1,598.47億元。拆開四大分部業務來看，貢獻最多收入的仍是包括手遊在內的增值服務，其分部收入達2,642.12億元，較2019年度升32.11%，且毛利率達54.1%。

手遊收入增速放緩

增值服務再細分為網絡遊戲和社交網絡，兩者的收入分別為1,561億及1,081億元，若把兩者皆來自手遊業務的收入抽出來，則手遊年度收入合計為1,466億元，意味去年第四季的手遊收入為366.83億元，按年僅增長約41%，遠低於前三季約六成的增速。

騰訊總裁劉熾平在電話會議就手遊收入增速回落解畫，指現階段來說仍屬相當高的增長，去年初因疫情導致很多人在家，但下半年中國已經復產，轉變是一個正常化的過程，而遊戲收入有一定的遞延，料收入會慢慢進入確認收入，全球市場都會有類似用戶遊戲時間減少情況。劉又補充，疫情期間用戶對遊戲的忠誠度提高。

對於競爭對手米哈遊旗下遊戲《原神》表現持續強勁，海外收入超越騰訊《絕地求生》，劉熾平回應道，行業競爭本來就激烈，未來會加強新遊戲如《英雄聯盟》手遊的本地化經營，全球化的策略只是剛開始。

至於餘下的三個分部業務，網絡廣告受惠於平台整合及算法升級，又有來自教育、互聯網服務及電子商務平台等行業的廣告主的需求增加，相關收入較2019年上揚20%至823億元左右。金融科技及企業服務的分部收入為1,280.86億元，按年增長26.37%。其他收入方面，同比倒退0.94%至74.95億元。

投資公司估值急升

騰訊積極投資科網企業，且眾多相關公司陸續上市，撇除附屬公司計，其於上市投資公司權益的公允價值去年急增逾35%至12,049.3億元，這數值還未反映剛於今年2月掛牌的快手（1024）。管理層重申，日後對其他公司的投資都是以非控股為主，並不會直接併購，將繼續持有少數管理權。

黃偉康分析指，內地封城措施於去年下半年陸續解封下，市場本就預期騰訊的手遊增長不如前三季快，加上Non-IFRS純利增速依然高，料投資者滿意是次業績，更大的問題反而是內地政治因素。即使騰訊涉及壟斷的層面遠不如阿里多，仍可能因政治問題被要求拆骨。以技術分析來看，多隻科技股升至50天線便回落，料騰訊短期內即使反彈，升至680元時或受壓。