【本報訊】工商市場近期交投活躍，不少業主趁機放售大額物業。有投資者最新委託代理，出售大圍及北角一籃子工廈物業，總意向價為1.9億元。

世邦魏理仕最新透露，該行獲業主委託代理出售大圍成全路1至7號順景工業大廈3樓A單位、6樓A1單位及6個車位，面積約為21,384方呎，意向價為1.2億元，呎價約5,612元。據土地註冊處資料，業主分別於1986年及1998年先後共斥775萬元購入上述單位；未計及車位造價，以意向價計，物業逾23年升值1.12億元或14.4倍。

深水埗商住物業叫7,000萬

至於北角屈臣道4/6號海景大廈B座502室及兩個車位，涉及面積約7,100方呎，意向價為7,000萬元，呎價約9,859元。資料顯示，業主1983年以305萬元購入上址；扣除車位價格，物業38年增值6,695萬元或21.9倍。

中原工商舖鄧銘揚指，深水埗欽州街64A號全幢，地盤約620方呎，現為一幢樓高6層的商住物業，業主新近以意向價約7,000萬元放售。項目可重建作住宅物業，地積比率為7.5倍；而重建成商住物業，地積比率則高達9倍，最高可建樓面約5,580方呎，即每方呎樓面地價約1.25萬元。