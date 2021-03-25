研究機構Cimigo在今年1月29日至2月3日期間，就流動支付普及程度訪問了400名年齡介乎18至54歲的本港市民。

調查結果顯示，五成受訪者表示，在疫情肆虐的過去一年裡，增加了使用電子錢包的次數。受訪者最常用的電子錢包頭三位分別是AlipayHK、PayMe以及Wechat Pay HK，分別佔42%、18%以及9%。

該項調查發現，有四成受訪者稱，在過去12個月裡，少用了現金支付，五成八表示自己使用現金的比率沒有變化，僅2%受訪者表示，自己在過去一年裡增加了使用現金。

相反，高達五成的受訪者表示，自己在過去一年裡增加了使用手機移動支付，但同時尚有兩成八受訪者表示，自己從未使用過手機移動支付。此外，調查又發現，有四成二受訪表示，在過去的一年裡，自己增加了使用八達通，另外五成四的受訪者表示，自己期間使用八達通的次數大體相約。

根據各電子錢包最新公佈的數據顯示，目前本港商戶接入AlipayHK與Wechat Pay HK兩個電子錢包的數量，分別為10萬和8萬間。

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