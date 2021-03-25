政府麵粉量越來越少，明日大嶼發展亦遙遙無期，發展商要增加土地儲備，市區舊樓強拍重建成為一大來源。繼上週完成黃埔必嘉街項目強拍後，恒地（012）最新再下一城，以25.05億元拍得西半山翡翠園。

西半山翡翠園地盤面積2.75萬方呎，現時為3座10層高住宅物業組成，可建總樓面約13.8萬方呎，拍賣底價25.05億元，恒地執行董事黃浩明於現場持1號牌拍賣。黃浩明指，項目原本打算興建作特色豪宅，不過詳細規劃仍然在考慮當中，目前尚未有定案。

被問到政府官地越來越少，集團如何覓地，黃浩明指，集團一直以多元化方式增加土地儲備，除了收購舊樓重建外，亦透過農地換地方式增加土儲發展。不過他指，近年收購舊樓的成本逐漸上升，收購難度增加，黃浩明相信，未來舊樓重建的住宅供應量或難增加。

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