中美交鋒白熱化，美國證監會（SEC）去年要求中概股披露董事會中的中共黨員名單，以及公司章程中是否包含中共黨章內容，周三（24日）就申報方法諮詢；另外，新彊棉花論爭議升級，瑞典服裝品牌H&M表態抵制新疆棉花後，淘寶、京東及拼多多等電商相繼將H&M產品下架，共青團中央更點名批評H&M一邊造謠、一邊在中國賺錢，是痴心妄想。

SEC指出，如果相關公司不遵守美國的會計審核標準，當局將把這些公司從美國證券交易所除牌。中概股成重災區，百度（BIBU）及富途收市跌逾8%，分別報239.19美元、105.83美元；部份中概股更急瀉，嗶哩嗶哩（BILI）跌近一成，報95.7美元；愛奇藝（IQ）及唯品會（VIPS）跌兩成，各報23.17美元、335.81美元；騰訊音樂（TME）跌27%，報23.18美元。

新彊棉花論怒潮亦持續發酵，H&M去年10月曾在官方網站發表聲明，稱將不會採用來自新疆的產品或原材料，亦不會與當地任何服裝工廠合作。該聲明近日被共青團中央重提，並反擊「新疆棉花不吃這一套」。H&M周三晚發聲明強調，該集團一貫秉持公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商遵守其可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》，並不代表任何政治立場。

事件惹起內地網民眾怒，又起底抵制新疆棉品牌的清單，包括GAP、Nike、Adidas、Uniqlo母企迅銷（6288）、中國公司安踏體育（2020）、Capri集團（Versace、Michael Kors、Jimmy Choo）、Burberry、Puma、無印良品、ZARA母企Inditex、IKEA、New Balance等，以上企業皆屬瑞士良好棉花發展協會（BCI）成員。京東率先將H&M產品下架，內地網民揚言，如果淘寶、天貓等其他平台不跟進，將發起抵制，目前淘寶及拼多多亦不見H&M產品。H&M截止去年底，在中國146個城市擁有445間門市。

Nike遭到內地網友圍剿，周三登上微博熱門搜索榜排名第一，該企拒絕置評。安踏表示，未來將繼續採購和使用中國棉，稱會退出BCI。

同時，內地藝人亦紛紛割席。中國籃球運動員周琦在微博發文支持中國棉花，並向球迷表示會脫下Nike球鞋；前韓國女團f（x）隊長宋茜（Victoria）及內地男演員黃軒的工作室亦表明與H&M已無合作。

Nike美股股價跌2.9%，收報133.16美元，盤後續跌0.6%；GAP跌1.8%，收報27.36美元，盤後再跌0.5%。

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