太古地產（1972）繼早前推售旗下港島東「中產」屋苑鰂魚涌太古城第6期車位，最新再推出屋苑第7及第8期全部車位，涉及352個，將於下月優先向所屬期數業主發售。

太古最新公佈，將以價單形式推售太古城第7及第8期全部352個私家車車位，並將分別優先供所屬期數的業主於下月24及25日選購；車位單價介乎200萬至275萬元。 若經首輪銷售後，相關期數仍有車位可供出售，將以先到先得形式向屋苑所有業主推售。

發言人續指，有關出售事宜符合公司出售部份非核心資產的發展策略，並將所得資金投資於發展新商機，以及公司的核心項目。

事實上，太古城第6期早於去年底拆售227個車位，並原以招標形式出售，指引價為300萬元；及後則改以價單形式推售，價格介乎190萬至270萬元。據集團透露，第6期目前已售出166個車位，佔可售車位約73%。以該批車位入場價190萬元計，料集團至少套現2.47億元。

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