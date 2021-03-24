【本報訊】中資科網巨企陷於反壟斷及金融風險防控的陰霾，有報道指騰訊（700）主席馬化騰早前因此與負責反壟斷政策的官員會面。騰訊總裁劉熾平昨日代馬化騰證實事件，指會面是自願及定期參加，旨在為中國創造更健康的營商環境，公司會嚴格遵守一切的法規。早前公司因反壟斷被罰約60萬港元，管理層現在積極配合監管部門，包括疏理過去一些投資情況。

劉熾平表示，金融科技業務規模上亦有很大自我約束。對於是否需要成立金融控股公司，他指對業務來說是中性，對業務沒有太大影響，對行業發展影響較大，而近期政府出台的規定，公司一直都符合，如再有新的規定，公司會繼續擁抱，視合規為「首條生命線」。市傳中央的另一個考慮方案，是把騰訊的金融科技業務拆骨。劉表示，如果監管機構認為有更好管理風險的做法，幫助行業健康發展，騰訊亦會積極參與研究。

傳人行牽頭監管數據

另彭博引述消息人士報道，中國政府初步計劃是由中國人民銀行帶領，藉着一個獲政府支持的實體，來連同一些全中國最大的電商和支付平台合組企業，負責監管科技公司從數億用戶收集、可用來賺錢的數據，這標誌着監管機構對互聯網行業的控制顯著升級。消息人士補充，相關企業會成為合資公司的原始股東，不過公司管理層的人選須經監管機構批准。

騰訊的金融科技業務歸屬於「金融科技及企業服務業務」項下，而金融科技及企業服務業務去年收入為1,280.86億元人民幣，佔總收入的27%。