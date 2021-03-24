【本報訊】由小米（1810）及尚乘集團出資的虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank）早前因拒絕向離職員工發放固定花紅，爆出勞資糾紛，事件經本報報道後有新發展，據了解，天星前日向現職員工發信及提供新合約，將於下周四起取代舊合約，員工須於本周五前簽署新約，否則將會被即時解僱。

天星員工Davis（化名）表示，根據其原先的僱員合約，本身列明固定工資「may include」（可能包括）基本薪金、津貼及相等於兩個月人工的花紅；而酌情花紅則屬於浮動工資的部份。

剔除兩個月固定花紅

但根據新合約，兩個月固定花紅已從條款上剔除，但有列明今年的目標酌情花紅相等於2個月人工，最終會視乎員工表現發放。Davis批評，今次轉合約是變相減薪。「之前用舊制就係14個月糧，好景嘅話有機會再多啲，現時就減咗你14%先，原本可以得到嘅14%就變Variable（浮動薪金）」。據了解，有員工於公司會議上質問「係咪變相少咗兩個月人工」，獲人事部主管直接回覆「係」。

天星銀行發言人回應指，有鑑於早前有員工對合約條款理解與原意有出入，該行已立即委托律師重新修訂合約，以詳細敍述合約中各項條款的細節，惟當中機密協定未能向外公佈。