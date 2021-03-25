張錦緜律師事務所2018年被律師會接管，客戶追討三年，法庭今日公佈分配結果，合資格申索人可取回約三分一的申索金額。法庭判決書顯示，總共有17宗索償，11宗一度「初步被拒」，其後中介代理人吳建華律師樓認衰，重新評估後，有7宗申索由「被拒」改為「全數接納」或「部份接納」，申索總金額約306.7萬元。法官高浩文批，介入代理人重新評估需時僅10日，質疑根本不需要耗時32個月。

本報早前報道，張錦緜律師事務所的前客戶3月4日接獲吳建華律師樓的通知，稱申索被拒，原因是「檔案內的客人按金已被全數提取，沒有任何結餘」，去信反對後，隔日獲告知「申索將被部份接納」，申索金額為89,975元。本周一內庭聆訊上，高浩文已認為做法不理想，並向該苦主解釋事情原委。

根據最新法庭判決書，高浩文提到，申索人於2018年5月31日向張錦緜律師事務所存入9萬元，用作支付物業印花稅，惟銀行記錄顯示，在原因未明下，有人在2018年6月1日將9萬元由客戶賬戶（clients account）存入公司賬戶（office account）。

對於介入代理人起初指「該客戶賬戶已無現金」而駁回索償，法庭認為做法「顯然是不正確的」。吳建華律師樓已承認錯誤，現已確認若公司在客戶賬戶不當挪用資金，此類申索或相關部份應被接納，重新審視17宗申索後， 7宗由「初步被拒」改為「全數接納」或「部份接納」， 最終4宗全額獲批，10宗部份接納，3宗被拒，獲批申索金額約306.7萬元，較原先224.24萬元多出82萬元。

由於申索金額多於客戶賬戶剩餘金額（約112萬元），法庭最後決定按獲批申索比例分配（on a pari passu basis），換言之，合資格申索人可取回申索金額的三分之一。

法官：接管程序耗時32個月不合理

高浩文在判決書講到個人看法，認為客戶資金乃屬於客戶的，無論在甚麼情況下，以客戶賬戶盈餘支付接管費用是「完全不恰當」。他質疑，處理索償及支付申索金額的時間過長而且不合理，即使本案所涉文件有些混亂，卻花上32個月去處理及評估17個索償申請，初期評估簡陃（was simply），而且是錯誤。

他又了解到今次是吳建華律師樓首次參與接管工作，故認為理事會必須充份確保介入代理人能採取正確做法和議定方案，對於要在發出原訟傳票及排期聆訊期間重新評估申索（re-do the claim assessment process）感到極為不幸，而今次律師樓竟僅需10日便可重新完成評估，質疑根本不需要32個月去達成原有評估。

他指出，發生接管事宜後4個月（2018年10月）才首次發出申索通知，「不算快亦不算太遲」，惟第二次通知是11個月之後，第三次更加是再6個月之後，不理解此時間安排，認為不需要預留太長時間通知客戶申索，直指溝通存有問題，認為理事會及介入代理至少每2至3個月定期向受影響客戶闡述重要進展，僅要求客戶等待實在令人難以接受，同時建議律師會理事會加強監管介入代理人。高浩文又認為評估申索時，有需要向申索人解釋評估結果，若預期客戶賬戶無足夠資金滿足所有申索，事先作出預期乃明智的做法。

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