【本報訊】美國證監會去年要求中概股披露董事會中的中共黨員名單，以及公司章程中是否包含中共黨章內容，昨日就申報方法諮詢。中概股成重災區，百度、嗶哩嗶哩、富途跌逾3%。部份中概股更急跌，愛奇藝、唯品會、騰訊音樂跌逾13%，霧芯跌逾18%。

熱炒美股Gamestop（GME）公佈第四季業績，收入21.2億美元，經調整每股盈利1.34美元，兩者皆低於市場分別預期的22.1億美元及1.35美元。期內同店銷售增長6.5%，較市場預期4.7%為好，而電子商務銷售額大增1.75倍，佔總收入比率三成。

另外，美國財長耶倫和聯儲局主席鮑威爾於眾議院金融服務委員會作證中，對經濟增長抱正面態度，鮑威爾提到預料美國今年通脹持續向上，但不會持久上升。美股三大指數開市不久呈升勢，直至昨晚十時許，標指報3922.31點，升0.3%；道指升0.68%，報32643點；惟納指開市後先升後跌，報13194點，跌0.25%。美國10年期國債孳息率升0.45%至1.645厘。

Tesla接受比特幣買車

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）多次公開唱好比特幣（Bitcoin），今次更「身體力行」，公司接受美國地區居民以比特幣購買旗下車款，其官網有指導買家如何買車，包括以比特幣付款及需時多久才可完成交易的資訊，消息刺激比特幣再度炒高，一度高見逾5.7萬美元，及後回落至56,771美元，升2.65%。