已故「船王」包玉剛家族旗下的康世集團，去年申請將旗下油塘四山街8號世運貨倉改建住宅，涉及445伙住宅單位。城規會將於周五審批相關申請，最新資料顯示規劃署不反對相關改劃，料將獲得城規會開「綠燈」。

申請地段鄰近三家村遊樂場，地盤面積3.86萬方呎，申請人申請以6.376倍地積比，將世運貨倉重建為住宅暨商業發展，重建成1座位處3層高平台上，高23層的住宅大樓。涉及住宅樓面面積約19.3萬方呎，提供445伙，平均單位面積約520方呎。根據城規會文件顯示，項目主力提供1、2房單位。

另外永泰旗下九龍灣常悅道13號瑞興中心早前申請放寬地積比率，同樣都獲得規劃署不反對申請，相信亦能獲得城規會綠燈。地段地盤面積1.8萬方呎，申請增加地積比率至14.4倍，令涉及總樓面面積增加至26.29萬方呎，興建1幢30層高的商廈。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！