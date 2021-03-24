周三恒指大跌579點，一度跌穿100天移動平均線27888點，假若恒指在未來幾天跌穿100天線，有機會下試27500點，讀者要造好倉，切記留意這個重要的支持位了。

港股的技術走勢和外圍形勢均是相當差，以恒指為例，在過去兩三個星期，總是展現升市成交少、跌市成交多的現象。至於外圍經濟和地緣政治風險也面對不少不確定性，例如強生藥廠的疫苗未能如期大量供應市場，多個西方國家在分配疫苗上出現問題，令各國接種疫苗的時間表落後於預期，這可能成為拖慢環球經濟復蘇的主要原因。

現時的投資環境已明顯差過兩個月前，尤其是市場預計美國經濟復蘇步伐較預期為快，這會為通脹增添動力，最終驅使聯儲局要更早加息，這憂慮變成推動美國債息上升的力量。雖然債息從谷底回升是可以視為息口正常的過程，但問題是美股（特別是科技股）的估值已相當貴，因此，債息上升便成為好的藉口來沽售美股。

港股仍有下調壓力，大家必須等待股市跌定才大手掃貨，現時的投資策略是選擇業績優於預期的公司來下注，例如閱文（772），其股價能在周三逆勢上升，證明聰明資金已投入這股，看來閱文是有錢途的。

關焯照

經濟學家