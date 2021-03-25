近年投資界興起ESG（環境、社會及管治）概念，投資者在分析公司表現時不再只關注盈利。羅兵咸永道（PwC）發表報告指出，ESG投資風險已吹到中國內地。羅兵咸永道ESG主管合夥人梁小慧表示，已見不少內地基金及保險公司積極開拓ESG投資產品，料中國增長潛力巨大。

梁小慧指出，上交所及深交所約85%的上市公司有就ESG作出披露，「可見在中國已經不是新議題。」可留意的是，中證監上月對投資者關係方面展開諮詢，當中提到「環境保護、社會責任和公司治理信息」，意味或將ESG納入指引內。

中國市場增長迅速，梁小慧表示，雖然中型公司正在發展階段，普遍重視盈利，但有不少客戶向她表示，公司仍會兼顧短線利益以外的因素，包括銀行、投資者的期望。

事實上，監管機構及交易所不斷加強公司對ESG披露。梁小慧表示，港交所（388）在ESG培訓及教育下了不少工夫，相信指引及要求參考了國際標準，近年亦不斷提升。

她表示，ESG投資不再是機構投資者的專利，隨著電子交易平台普及化，個人投資者投資相關基金時，會更便利及成本減少。她續指，市面上ESG ETF產品相繼推出，料個人投資者在ESG的參與度會更高，「不論是歐美還是香港，個人投資者將推動ESG投資下一浪的增長，相信不久中國亦有相關產品。」

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