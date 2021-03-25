福建福光股份（SH︰688010）為中共認定的國家企業技術中心，今早央視報道，國家主席習近平昨日（24日）下午親身到訪福建福州考察調研，更到訪福光股份與企業員工交流，並指示中國往前走要靠創新，只跟大隊無用，「你老跟着人家不行，現在就看誰能夠搶抓機遇，誰有這樣的一種擔當、使命感，國家都會全力支持，我們現在抓創新不問出身，能為國家作出貢獻就是最重要的。」

福光股份前身是1958年成立的福建師範學院光學儀器廠，是中國早期光學企業之一，目前成為中國重要的特種光學鏡頭、光電系統提供商，產品入圍中國火星探測項目，應用於神舟九號和天宮一號等中國重大航天裝備，福光更是海康威視、華為等企業的主要鏡頭提供商，監控用的安防鏡頭出口量為全國第一，市場佔有率屬全球前三位。福光股份研製的高清監控鏡頭、紅外夜視鏡頭等，曾應用於國慶閱兵、北京奧運會、上海世博會、G20峰會等重要國家活動。

福光股份於2019年7月成為科創板首批上市公司，目前擁有授權專利546件，其中發明專利234件，包括安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、AI鏡頭等，已廣泛應用於中國各大智慧城市設備。不過，在習近平訪問翌日，福光股份A股大跌超一成，最新報30.21元人民幣。

福光股份董事長何文波表示，企業目標是追上歐洲頂尖光學技術，近年在國家支持下加大研發，2019年投入3,700萬元人民幣到科研，佔營業收入比例6.47%，2020年上半年更增至9.56%。他曾說︰「我本人是改革開放的親歷者，始終堅持相信黨和政府，聽黨話，跟黨走。相信是一種力量，更是一種信仰。未來，福光股份將立足主業、做強主業，踐行技術領先、軍民融合戰略，揚帆破浪、聚才築夢，向全球光電系統研發與製造行業引領者的目標進發。」

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