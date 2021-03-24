【本報訊】外圍湧現多個利淡消息，令投資氣氛急轉直下，加上本港多隻藍籌放榜後「見光死」，拖累港股昨日急挫579點，兩萬八大關不保。恒指已連跌第四日，累瀉1,487點或5.06%。風頭火勢下，北水加快撤退，全日淨走逾69億元。

恒指正式失守28200點，技術上跌穿「頭肩頂」的頸線位，後市料持續偏弱。耀才證券研究部副經理譚智樂表示，以量度肩部幅度計，指數有機會下試26400，即有約1,800點跌幅。他指，目前消息面相對偏淡，暫寄望央行有放水動作、市場短期恢復對疫苗的信心等利好消息出現作對沖，「一日未上返28200，策略上都是減持為主」。

全球在疫情、政經方面出現不明朗因素，觸動市場對經濟復蘇的信心。美國拜登政府擬大幅加稅，以「幫補」基建資金，為後市添陰霾。新興市場再掀波瀾，土耳其股滙債「三殺」，中國作為全球最大的新興市場國家，投資者的憂慮亦反映於A股，上證指數昨跌1.3%，收報3367點。

大行看淡吉利前景

恒指以接近兩個半月最低位收市，報27918點，跌579點，成交1,901億元。港澳疫苗接種現阻滯，美高梅（2282）曾閃崩19.6%，見10.9元近兩個月低，尾市跌幅收窄至3.5%；金沙（1928）及銀娛（027）各跌4.1%及2.8%。

市場對吉利（175）業績不收貨，加上其回歸科創板上市或受阻，兼遭大行下調目標價，兩日累插近兩成，收報19.9元。

大和報告指吉利毛利率惡化，業績令人失望；即使成立純電動合資品牌極氪（ZEEKR），但考慮到以前的Geometry系列銷量不高，且新能源汽車競爭趨激烈，對ZEEKR前景謹慎。該行將今年目標市盈率下調至20倍，指吉利現價已充份反映估值；並下調評級至「持有」，大削目標價45%至22元。

吉利回A之路困難重重，與內地對金融市場的防風監管越來越嚴謹有關。外電引述知情人士透露，內地將考慮提高科創板上市標準，而吉利亦遭監管機構質疑其是否足夠高科技。

百度速納國指科指

快手（1024）公佈業績後，單日插12%，報265元；惟富瑞及野村維持「買入」，分別予目標價395元及333元。

恒指公司昨公佈，百度（9888）符合相關指數的快速納入規則要求，將於4月8日收市後被納入恒生綜合指數、國指、恒生科指，以及恒生互聯網科技業指數，並於4月9日起生效。另外市場消息指，百度旗下AI晶片部門「昆侖芯片」在新一輪融資籌得2.3億美元，該業務最新估值達到20億美元。