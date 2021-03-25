國壽（2628）去年少賺13.5%有500.67億元（人民幣‧下同），期內已實現淨保費收入為6046.66億元，按年增7.9%；內含價值達10721.4億元，較2019年底增13.8%；經營活動產生的現金流量淨額為3040.24億元，增6.3%。期內每股盈利1.77元，每股派息0.64元。

主要經營指標方面，一年新業務價值583.73億元，微跌0.6%，國壽形容為「基本保持穩定」；14個月及26個月的保單持續率分別降1.1個不分點及3.5個百分點至85.7%及82.4%；退保率則改善0.8個百分點至1.09%。

期內，投資收益升10.4%，至1544億元，主要是債權類投資利息和股票分組增加；總投資收益率為5.3%，按年增0.06個百分點。

國壽指出，今年會加強宏觀經濟研判，強化資產負債管理，靈活把握資產配置節奏，以保持投資收益穩定；未來將持續關注並加強對包括新冠肺炎疫情在內的複雜風險因素分析，推動高質量發展，並預期今年度，公司資金能夠滿足保險業務支出，以及新的一般性投資項目需求，同時，為推動公司未來發展戰略的實施，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。

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