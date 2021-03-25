特約報道｜又想移民又不想錯過香港的資產增值或工作升遷機會？上星期我們舉辦的「善用資產佈局 開展第二人生之愛爾蘭篇」網上講座，就可以讓大家一舉數得，繼續留在香港搏殺又可以為移民踏出重要一步，無怪乎一開始已經反應熱烈，不少有心移民的參加者紛紛提問。

保留香港資產工作很重要

講座上香港大學物業投資課程講師李詠思認為保留香港資產及工作很重要，所以她教大家如何透過財務運作，套現資金後再將錢投放在其他地方，例如購買一系列高息產品，抵押後又可以作其他投資用途，最重要是不影響現時的生活及工作，又可以及早為日後生活作出部署，如果在投資之餘同時可以取得移民資格，就更加是一舉數得。

移民愛爾蘭好處多

Bartra Wealth Advisors 區域總監林卓霆就分析移民愛爾蘭的好處，包括投資移民愛爾蘭，除了因為不用坐移民監之外，4-6個月就可以獲得永居，一人申請全家移民，還可以一本護照出入愛爾蘭、英國和歐盟27個國家，他更即時介紹兩個專為港人而設的投資移民項目，包括投資3年的公共房屋項目、以及投資5年的療養院項目，前者年期較短而後者更有穩定保證回報，5年後共可得20%回報，相當不俗。

了解更多：https://www.bartrawealthadvisors.com/zh-hant/

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