嘉里物流（636）去年純利按年下跌23.6%至28.96億元，撇除前年出售貨倉收益升58%，核心純利則升33%至18.28億元，與收入增長同創新高，每股盈利1.6元。末期息多派32%至23.8仙，但連同早前特別息，全年少21.6%共派4.86元。

期內收入增加30%至533.6億元，核心純利上升33%至18.28億元，增幅均創下新高。按業務細分，以撇除出售售貨倉收益的正常化基準計，綜合物流分部溢利增加8%，至25.8億元，主要由香港及台灣的強勁表現帶動，中國受電商迅速增長所推動，反彈至疫前水平，下半年已抵銷上半年的37%跌幅；但其他亞洲地區因封城措施令而大受影響。而整體電商及必需品供應業務亦彌補一般消費與餐飲的打擊。

國際貨運分部溢利大增64%至10.2億元，主要由於全球對抗疫用品，以及中國大陸生產及出口的需求急升所帶動，為該公司創造有利條件，於價格、貨運容量及設備供應等方面帶來的機遇。旗下Kerry Apex貨運量上升17%，為泰國、越南、印尼及馬來西亞至美國的第一大無船承運商，以及亞洲至美國的第二大無船承運商。

回復疫前常態仍漫長

嘉里物流預計，今年上半年的整體市況與去年下半年大致相若，但波幅較低，環球供應鏈可能於今年後方恢復正常。該公司指，即使全球各地推出疫苗接種計劃，但由於疫情一波接一波，加上出現新變種病毒，距離全球群體免疫及回復「疫前常態」仍有漫漫長路，但經濟體將紛紛重啟，有望推動本地消費，從而帶動綜合物流業務復蘇；至於國際貨運業務，需求將保持強勁。

嘉里物流上月公布獲順豐控股以每股18.8元收購51.5%股權，總作價近11億元，連同出售倉庫予現時大股東嘉里建設（683）可派7.28元特別息，整個交易價值為26.08元。嘉里物流指，將有助壯大規模，拓展業務範圍及提升研發能力，可在現時前所未見的形勢下，增強業務適應力及靈活，並為客戶提供更多元產品組合。

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