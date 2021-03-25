內地《中證網》報道，平保（2318）董事長馬明哲在股東大會上回應股東提問時指出，33年前創辦平保，搭建了平安這個舞台，30多年自己作為台上主角一直很開心，但不可能永遠在舞台上表演下去，人始終有退休的一天。

馬明哲表示，決定自己是否退休有三方面的因素。第一，股東是否認同自己，決定權在股東；第二，自己是否還有能力為公司繼續創造新的更大的價值；第三，平安是否有更優秀的管理團隊，目前平安各個高管都非常專業優秀且年輕，年齡主要在50歲左右。

事實上，現年65歲的馬明哲去年7月起起辭去首席執行官職務，並解釋公司決策體制、運行機制完備，人才梯隊完整成熟，經多年實踐證明現行模式行之有效。現主要負責公司的戰略、人才、文化及重大事項決策，發揮核心領導作用。

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