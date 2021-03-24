【本報訊】電視廣播（TVB，511）去年業績仍舊不濟，營業額降25%，至27.24億元；股東應佔虧損2.81億元，降5%，每股虧損0.64元，同時不派發末期息。

香港電視廣播業務方面，去年營業額為13.23億元，按年下降40%，其中，去年廣告收入僅有8.81億元，按年下降54%，並錄得分部虧損達5.93億元，按年增加95%，主要因為肺炎疫情期間市場對電視廣告的需求疲弱所致。

而另一主要收入來源、節目發行及分銷營業額降3%，至7.18億元，分部盈利下降16%，至3.12億元，主要受馬來西亞的收入減少不能抵銷內地收入增加影響。至於OTT業務myTV SUPER亦受廣告收入下降影響，營業額及盈利均下降。

雖然由Big Big Shop商品交易線上購物交易額增加3.5倍，至1.42億元，令分部盈利增20%，至5,258.6萬元，成為業務的唯一亮點，惟下半年盈利較上半年降28%。

期內集團獲2.02億元「保就業」工資補貼。債券投資方面，現時集團手持債券去年下降至4.74億元，按年減少64%，其中再就國儲能源債券再減債3,000萬元，過去兩年已減值5,600萬元，佔面值9,360萬元近六成。

擬推內地綜藝節目

主席許濤表示，管理層已採取措施精簡錄影廠的營運，並改善節目製作及間接成本。他指出，董事局已批准一項三年戰略計劃，當中今年將在內地市場推出綜藝節目，亦計劃透過與多個內地社交媒體平台合作，以提升藝員在廣闊的中國娛樂市場的曝光率。

集團同日宣佈成立法規委員會，以協助董事局處理有關香港地面電視市場的法規及相關事宜，並由方和擔任主席。方氏家族過去曾有強勁的中方背景，而方和早年在民建聯亦是核心人物，在黨內有豐富人脈。

電視廣播昨收報8.21元，跌5.6%。