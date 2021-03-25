港股周三（24日）失守保力加通道底部後，翌日出現超賣反彈，但只限個別近日掟到七彩的中型股，大股動力仍非常弱，似逃生門多於入場訊號。操作上仍是趁反彈走貨，輕倉迎接第二季。

用日線圖分析，恒指失守頭肩頂頸線（28,400點）之後，目前應視為穿底後抽格局，較樂觀去睇，反彈頂多為頸線附近。後市如以理論量度跌幅去計，可見25,600點，即是回到去年11月份的水平。

宏觀層面去睇，亦有多個因素不利中港股市。首先，近日中美會談接近「反檯」收場，另加罷買「新疆棉」事件引發的衝突，去年11月拜登當選所帶來的中美蜜月期憧憬應該玩完，故港股確有機會回到當時水位。

資金層面去睇，阿爺邊際收水的意圖明顯，美聯儲多位官員近日亦為加息開始吹風，最快2022年就會出手，而債息拾級而上，亦對股市（特別是科技股）估值帶來壓力。滙率方面，美滙指數剛突破200天移動平均線，有轉勢向上的意味，這對新興市場相當不利，特別是綽號「萬能提款機」的港股，跌幅會更為明顯。

回說外企杯葛「新疆棉」事件，官媒解說為「自己都唔夠用，怕你呀！」當然，大陸棉花是內銷為主，但當中有多少是大陸廠賣畀外資服裝企業做衫，再售予大陸消費者？自然是避而不談了。市場第一個反應是炒土炮服裝股，特別是體育用品股，狂掟外資品牌分銷股滔博（6110），但經驗所得，消費者身體是很誠實，是否會為民族大義完全棄買來佬貨？不言而喻。

魏力

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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