合和實業前執行副主席、「基建大王」胡應湘兒子胡文新，出名熱愛打冰球，由他旗下香港冰球訓練學校有限公司租用的日出康城The LOHAS 大型溜冰場，正進行清拆樓層圍板，有指即將進行招生。

身兼香港冰球協會榮譽會長的胡文新，在將軍澳及愉景灣將有大型溜冰場落成。其中，設於將軍澳The LOHAS 康城商場內，堪稱全港最大型室內溜冰場LP Rink，由香港冰球訓練學校有限公司租用，商場內圍版準備清拆。

由於現行防疫條例規限，溜冰場暫未能夠全面開放予公眾溜冰，需待政府放寬防疫措施始後開放。不過，據悉，溜冰場將在本周六開放招收學生，或以小組形式，不違反防疫措施下限量招生。早前胡文新指冰球與其他冰上運動在香港發展中，熱愛這運動的他，會繼續去推廣有關活動。

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