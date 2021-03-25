據內地《21世紀經濟》報道，人民銀行可能於3月25日或4月6日進行普惠金融定向降準考核，由於4月份流動性資金可能較緊張，人行有機會進行普惠金融定向降準考核，向市場投放長期流動性，但預計今年普惠金融定向降準釋放的流動性並不多。

A股勢弱，滬深300指數跌破5,000點，徘徊今年低位水平，中國人民銀行行長易綱近日表示貨幣政策有較大調控空間，今內媒傳出考慮到近期地方債發行將迎來高峰，加上繳稅導致資金流出銀行體系，4月份流動性將較緊張，預計人行將進行普惠金融定向降準考核，向市場投放長期流動性。

中國的普惠金融定向降準考核已進行了三次，分別為2018年1月25日、2019年1月25日、2020年3月16日。由於此前大多數銀行已經達到普惠金融定向降準標準的第二檔，進一步下調準備金率的銀行已不多，因此預計今年普惠金融定向降準釋放的流動性並不多。光大證券首席銀行業分析師王一峰表示，預計2021年普惠金融定向降準將於今日或4月初推出，但釋放的資金規模相對有限，或在500億至1,000億元人民幣之間。

據《彭博》統計，自2月尾以來，市場並未獲人行淨流出，反映並未放水到市場，是近10個月以來，最長的收水操作，估計市場缺水情況將持續至4月。

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