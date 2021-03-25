近日大陸吹起了一股反壟斷的風潮，繼阿里巴巴創辦人馬雲被中國反壟斷監管機構官員約談後，騰訊創辦人馬化騰亦有與中國反壟斷監管機構官員討論騰訊的合規情況，結果兩間公司的股價都成了反壟斷法的刀下亡魂，近期都應聲大幅受挫。其實世界上不少國家都有類似的反壟斷法、競爭法或公平交易法，為的就是維持市場競爭。縱使如此，所有事情落到中國手中都有另一套演繹，正如中國亦有民主選舉一樣，我們一定要用中國思維才能理解這次反壟斷風暴背後的真正意義。

對於這種反壟斷的風氣，我的第一個想法就是割韮菜、回血劍，得閒無事以壟斷之名罰你一百幾十億，都咪話唔和味。但明顯地，大陸政府想要的不只是錢，觀乎他們對螞蟻金服和微信支付的整頓和所謂金融控股改革，明顯地是想像將銀行體系外的資金池收歸國家管轄範圍內，猶如緊箍咒一樣，以免失去控制；而傳聞官方逼阿里爸爸出售南華早報，亦是要打散其媒體界別的影響力，以免有朝一日它不受官方路線控制。

權力來自對資源的控制，借打破民間壟斷之名，行官方壟斷之實，加強控制、打散敵人、鞏固權力，就是他們的目的。而所謂的反壟斷，亦有其變種，例如加強電子煙監管就是要為國企中國煙草總公司護航，如果大家記得東印度公司和鴉片的歷史，就會明白為何煙草市場是官方堅守的陣地；又或是香港吹風借社會問題之名撼動地產利益集團，亦是要削弱大商家的影響力。無論他們的出師之名如何改變，都萬變不離其宗：讓自己成為唯一的壟斷。

神仙丁

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