智欣集團（2187）明日（26日）掛牌，雖然獲美團（3690）創辦人王興的父親王苗「撐場」，但國際配售部分認購不足，今日暗盤價早段亦撐不住，潛水逾11%。

在輝立交易場，該股高開1.67元，較招股價1.5元升11.3%，但隨即倒插逾11%，暫低見1.35元，最新報1.45元，跌3.3%；在富途，該股開報1.52元，升1.3%，高見1.8元升20%，但亦是曇花一現，現跌2.7%，報1.46元。

智欣配售部分只有90%發售股份獲認購，令公開發售股份比例增加至20%。該股公開發售超購24.24倍，一手中籤率10%，認購45手穩中一手；頭槌飛有2張，中籤率28.31%，各獲分264.8萬股。

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