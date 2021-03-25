金管局總裁余偉文（Eddie）作風低調，外界對未必對佢好熟悉。最近佢接受母校中大訪問，就罕有提到自己成為金管局總裁嘅心路歷程，話人生如浮木（driftwood），原來一切都係偶然之下先加入政府。

原來Eddie向來志願都係從醫，佢提到自己出身基層家庭，所以擇學校都要從實際出發，當年見自己Higher-Level考得唔錯，獲中大生物化學系取錄，又聽講由生化系轉讀醫科很容易，所以就順理成章入讀中大。不過，入學無耐中大就唔俾生化系轉讀醫科，由於怕畢業後出路窄，加上顧慮家庭負擔，Eddie就唯有轉讀企管系。

雖然Eddie做唔成醫生，但最後加入政府做政務主任（AO），93年金管局成立佢仲係創局成員之一，成為前總裁任志剛「嫡系門生」，似乎仕途更好喎。Eddie亦有提到，出任任總行政助理期間，正值亞洲金融風暴要打大鱷，仲話係任總身上學到好多添，就係緊記居安思危嘅原則。

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