新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛通過組建SPAC（特殊目的收購公司），正式向美國納斯達克遞交上市申請，集資3億美元（約23.3億港元）。

鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition Corp.，計劃發行3,000萬個單位，每單位發行價10美元，集資3億美元，瑞信和瑞銀為賬簿管理人。

公司指，將尋求任何行業的業務合併，其中將於全球尋求高增長的醫療保健、消費及技術領域、以及將在大中華地區取得成功的公司。

另外，私募基金Aspex Master Fund及Pacific Alliance Asia Opportunity Fund |L.P.作為基石投資者，將認購6,000萬美元股份。

現時本港富豪均有參與SPAC資本遊戲，包括「超人」李嘉誠旗下維港投資及其二子「小小超」李澤楷。「小賭王」何猷龍家族辦公室黑桃資本亦正向SPAC公司投入大筆資金，而鄭志剛胞妹鄭志雯管理的瑰麗酒店（Rosewood Hotel）集團亦傳將透過SPAC上市。

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