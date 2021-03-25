上月中旬提過恒指出現雙重見頂訊號，RSI背馳嚴重超買，加上月線圖明顯突破保歷加上軸，結果今個月的確跌到一仆一碌。恒指而家已跌穿周線保歷加中軸，係時候要update下。

07年、10年、15年、18年恒指都以RSI嚴重超買作為見頂訊號，其中07年、10年同18年都要周線保歷加中軸附近（可略為跌穿）作為首個見底反彈嘅起步點，及後形成為期最短個半月、最長5個月嘅反彈、橫行階段，時間越長、越形成橫行多過反彈、越會輪動去升市非熱門板塊，情況就似18年資金去炒教育、醫藥股一樣。如果期望熱炒股會大幅反彈去一個遠高過目前低位畀你沽？恐怕會令你失望，理性做法係當下一個市場情緒回穩期作為逃生窗，亦可能係換馬去近期中央嚴打都保持大漲小回嘅內房，或者係逐步轉型去新能源嘅傳統電力股，問題係呢批老弱殘兵，你信唔信？呢個稍後再分析。

至於2015年一役有乜分別，就係市況直插冇水花，直接跌穿周線保歷加下軸先見底，即係失守中軸之後再送多3,500點跌幅畀大家，而目前恒指保歷加下軸係26,000點左右，驚唔驚？呢一刻狀況較似2018年，喺美國無限QE仍在、加上缺乏2015年嗰種流動性危機之下，重覆15年大跌市劇本機會相對細，但兩手準備，假如恒指或科指快速明顯急跌穿今日低位，就要速逃了。

晉佳

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