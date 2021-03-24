歐洲多國因應新冠疫情收緊隔離措施，加上美債孳息仍高企，帶挈美元攀上四個月高位，後市料仍續受疫苗接種進展及息差因素主導。美滙指數昨日高位曾報92.54，較上周三收市的91.44升110點子，為去年11月4日以來高位。過去一周，七大主流貨幣幾近全跌，紐元和澳元分別跌2.5%和1.8%敬陪末席；其餘跌0.5%至1.1%不等。日圓則逆市上升0.3%。

聯儲局主席鮑威爾周二出席美國國會聽證會時淡化通脹憂慮，揚言已出台的振興經濟措施不太可能助長通脹，物價上升相信是短期現象，並表明聯儲局有足夠政策工具應對。至於出席同一場合的財長耶倫，則認為未來或需加稅以支付基建項目和其他公共投資，連同中國與西方緊張關係升溫，都利好美元表現。

非美貨幣當中，正如本欄上周所述，受區內多國疫苗注射受阻影響，加上德國等國家延長社區隔離措施，歐元昨日曾跌至1.1812美元，貼近四個月低位。英鎊昨日曾低見1.3674美元的七周低位，但隨着該國已有逾50%成年人已接種新冠肺炎疫苗，造就周二因新冠肺炎離世的單日個案跌至半年低位，與歐洲其他國家有明顯對比，也可作為當前美元反彈下取捨的指標，有理由相信英鎊的中線前景會較歐元為佳。

策略上，英國本周將有一系列數據出爐，包括通脹和PMI數據，市場預期在更多人接受疫苗接種對經濟活動的正面影響下，數據將是正面，若數據出乎意料欠佳，英鎊可能進一步回調，造就低撈機會。

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