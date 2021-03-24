過去一年多隻美股動輒升數倍甚至百倍，完全改變市場觀念，很多人說股神畢菲特的「價值投資法」已是過氣產物，但在FB專頁擁有近20萬人氣的財經書作者龔成，卻靠這個方法致富，十多年前憑住死慳死抵儲錢法，成足一個月10蚊碗雲吞麵，月儲1萬元並買入5萬股比亞迪（1211）持有至今，市值高達千萬元。多年來他不止一股未賣，更不停增持，該股曾經跌至十多元低位，他的帳面身家更蒸發九成，但他深信長期價值投資比短炒更好，「我見輸得最多就係短炒嗰班」，結果目前股票組合已累積市值數千萬元，究竟有何理財心得，他不斷重覆一句，「最緊要儲錢先。」

「80後」的龔成稱自幼受父親感染，已有理財習慣，「父母已經身教，話俾我知錢唔係從天而降，見到佢放工會拎啲西裝返屋企做兼職。」於是他由小學起亦創業賺錢，例如執拾氣槍BB彈及炒賣閃卡，甚至組本地旅行團行山探險，「每人收1蚊咁，當時一星期賺幾十蚊，對於小朋友來講係好多零用錢。」

慳錢理財法已在龔成腦袋留下烙印，直到剛踏出社會工作更慳得誇張，他透露當年畢業後任職銀行小職員，月薪只得8,000元，但卻定下5年要儲到100萬元的目標，「當時計過每個月要儲1萬元，5年本金有60萬，加埋投資滾存到100萬。」月入8,000元儲10,000元，對外人來說天荒夜譚，龔成亦坦言，大部份人聽到這個目標，肯定會放棄或減少儲錢金額，但他卻多番強調本金的重要性，要想在短時間內以「錢搵錢」，於是靠做兼職及慳錢來完成月儲1萬的目標，「去做私人補習，少啲見朋友，減少出街食飯支出，約去行山或公園傾偈，返工帶飯。26歲先第一次搭飛機去旅行。」不計家用，每月支出約2,000至3,000元，最激試過一個月支出低至700元，「當時金融海嘯大冧市，我唔係驚咗，而係想慳錢掃平貨，試過一個月每日lunch只食10蚊一碗嘅雲吞麵，點解咁慳？因為我知道呢一刻100蚊買到嘅股票，將來會增值到500蚊甚至1,000蚊。」連同兼職每月收入約1.3萬至1.5萬，靠着死慳死抵方法，加上炒股票，龔成用了4年半便提早完成儲得100萬元目標，他笑指現時仍然可以用死慳方法儲錢，「但我有冇必要呢而家？哈哈！」

靠住100萬本金，經過逾10年的投資生涯，龔成透露目前已累積數千萬元身家，其中的關鍵，便是一注獨贏比亞迪，「頭5年儲錢嗰時，我買咗六福（590），1.4元買入，升咗1倍後賣咗，之後就將賺嘅錢買比亞迪，記得當時08至09年，買入價係十幾蚊，慢慢就儲咗5萬股。」他形容這5萬股比亞迪除了是他致富的關鍵之一，亦是學習儲錢的最佳例子，「我係以價值投資法去買股票，買咗就擺好耐都唔郁，我一路都講儲錢搵第一筆資金好重要，你唔計我而家開炒股班同埋出書，淨係計呢5萬股比亞迪，而家都值成1,000萬，所以行出第一步好重要，冇第一步就冇第二步。」他又透露，多年來一直持增持比亞迪，從未沽出，目前持股較當年的5萬股更多。他認為現今的年青人可以輕易複製其致富方程式，只要肯儲下第一筆資金：「我嘅方法其實人人都做到，而家5年賺100萬仲易過我當年啦。我寧願開始時好慳，等將來可以錢搵錢後先再舒服啲。」

他直言跟股神畢菲特的方法投資，每次會花6小時去分析一隻股票，甚至會實地視察該公司的營業情況，「買股票就係買間公司，好似六福我去十字路口睇佢門市，睇佢人流。」他認為，值得投資的公司，除了看營業情況，還要看前景、現金流以及獨特性，例如港交所（388）以及港鐵（066）：「交所係獨市生意，就算政府點樣收稅，係有少少影響，但始終地位係不變，係最核心，又例如賭業，澳門賭場係好好賺，所以我有買金沙（1928），成個澳門得6個賭牌，疫情完咗就會好返。」除此之外，他又指出只要公司核心經營不變，便值得買入該股票，「我都有買必瘦站（1830），有個學生同我講佢家就係必瘦站返工，話疫情冇工開，仲笑我買呢隻股票，結果疫情好返少少，美容院重開，股價又升咗好多。」另外目前會長線持有的股票包括中生製藥（1177）：「唔係因為肺炎買，幾年前已買入咗，覺得全球人口老化問題好嚴重，睇好醫藥方面嘅市場。」他又指去年中印邊境問題時買入小米（1810），並會長期持有，他解釋指：「小米過往增加幾快，睇到建立緊個平台，利用平價手機去搶佔市場，同時控制成本不錯，當搶佔市場份額後，平台建立得好，將來的盈利會增長好多，24元樓下買入的值博率會幾高。」

除了價值投資以及花時間分析公司，他總結多年投資經驗，認為要學懂平常心，才能成為長勝將軍。他透露由99年開始炒股票，頭幾年只懂得短炒，甚至炒衍生工具：「成日total loss，儲完一筆錢又輸晒，每次輸幾萬，最尾輸到夠啦，唔再短炒，不過因為試過短炒，經歷過大起大跌，而家先至識平常心。」他指出自己經常教學生買入股票後不要經常看股價：「Delete咗個app最好！」，因為大部份人買股票後的心理壓力太大，尤其是短炒人士，「個市震一震佢就沽貨，唔夠膽長期持有，好似比亞迪咁，我由十幾蚊至幾十蚊都有買，試過十幾蚊升到88蚊，又試過跌落12蚊，我成副身家蒸發咗九成，係好痛苦，幻想吓當時嘅心理質素要幾強？當時好多網友都笑我買比亞迪，話呢隻股票唔掂，但其實你知道間公司基本質素係好，尤其電動車市場有前景，股價跌幾多都唔怕。」他重伸，並不是渣住某些股票過世，「如果佢基本因素變咗，都會持有一兩年就賣咗嘅。」龔成經常在fb回答讀者提問，大部份都是教人每月儲錢再投資，被連登討論區的網友笑他為「月供成」，只懂叫人月供盈富基金（2800），但他不以為意，只表示會繼續教人月供：「我自己就唔會月供嘅，因為我識得投資，揀股票要花好多時間去分析，因為我做咗銀行同證券10年，見到散戶都係輸錢多，如果你係有能力嘅投資者，自己識得揀股當然係好，但大部份散戶都唔識揀股。」

龔成五年前才辭去工作全職炒股，他又透露多年來在銀行及證券行工作，目賭大份部短炒客人均輸錢收場：「邊啲客係輸得最多？就係心急嗰班， 反而就越淡定要係長先頭資嗰班係最賺錢，心急客聽到某個消息就入市，個市震一震就好衝動即刻賣曬。」目前港人熱愛炒美股，尤其GME一役後，價值投資法好似變得不合時宜，龔成堅持自己只炒港股，「美股都值得買，不過我冇時間去睇，而家好多股票都升得好勁，例如新經濟股嘅美團（3960）咁，其實以我嘅價值投資法去睇，都會覺得呢啲公司值得投資，又例如Tesla咁，不過呢啲股票要計算佢嘅估值就比較困難，唔係唔買，係幾時買，好似比亞迪現價我都叫人唔好買住。新經濟股我覺得都要持有，但可以分散風險，最多以3分1資金去買。」

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