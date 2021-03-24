疫情令旅遊業重創，為求出路業內人事紛腦筋急轉灣，諗計仔吸客。不少酒店疫情期間，推出月租優惠提高入住率，有旅遊網站於是把握機會，開拓月租酒店資訊業務，「搵月租酒店」網站創辦人Vincent表示，「開頭我哋預期每日得幾個查詢，但係出到嚟係每日超過100個。」

Vincent過去一直經營旅遊網站 Runhotel.hk，一直以報道本地酒店優惠，海外旅遊情報為主。去年初疫情殺到香港，他就靈機一動，「當時都多酒店想搵我哋推廣月租優惠，我就諗，係喎！其實如果要搵月租offer，邊度可以搵得到呢？不如就變成為個類似樓盤網站。」

於是他就參考地產中介網站，於旗下平台增設「搵月租酒店」版面。經營一年多，他表示反應比預期理想，每日收逾百查詢，個別熱門酒店，一日都收20至30個查詢。

「最主要係嗰個價錢帶動個需求，因為價錢真係平咗好多，8000幾蚊仲要包埋水費、電費、上網都包埋，仲要包每周執房，基本上呢啲價錢係租樓租唔到。」他表示目前網站已提供超過80間酒店月租盤，價格由近6000元至近6萬元不等，當中以1萬元以下月租盤最搶手。

以荃灣為例，目前網站提供悅來酒店月租盤，220呎客房約8700元，450呎約1.3萬元，住客亦可享用酒店設施，如健身室、泳池，相比附近住宅物業租盤，如悅來酒店對面的富麗花園，300多呎單位月租亦已達1.3萬元，酒店月租盤有市場亦不無有因。

月租市場的確為酒店業帶來出路，悦來酒店市務傳訊經理文嘉寶接受本報訪問時表示，目前月租客較疫情前翻一番，佔入住率達三至四成，當中八成為家庭客。就她觀察所得，月租客租住原因不外乎原住所裝修、短期有置業計劃或移民，衍生短期住宿需要。

提到月租酒店前注意事項，Vincent表示，月租酒店與一般租住物業不同，租賃期較具彈性，部份酒店更不收按金，「其實只要你租超過一個月以上，就叫月租，之後可以按需求再租，可以一個月零十日、或者41、42日…即係話唔一定要租兩個月、三個月咁。」同時，如有意月租酒店，可先到酒店預約參觀再作決定。他又提醒，月租酒店前須與酒店簽訂租約，因此「你承諾要租幾多日就幾多日，冇得提早完約。」

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